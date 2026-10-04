Россияне ударили КАБами по Сумам: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

Сегодня около 7:50 в Заречном районе Сум было зафиксировано попадание управляемых авиабомб.

В результате удара повреждены многоквартирные жилые дома и автомобили .

По данным главы ОВА, этим утром враг направил пять КАБов по жилищному сектору в Сумской общине. Есть попадание вблизи многоэтажки.

Фото: последствия авиа удара РФ по Сумам (Сумская ОВА, Сумская МВА)

Повреждены линии электропередач, газоснабжения, фасады зданий, остекление окон и балконов, машины, припаркованные возле домов.

По меньшей мере, пять человек пострадали. Предварительно двое из них получили тяжелые повреждения.