Россияне ударили КАБами по Сумам: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

Российские оккупанты утром 4 октября ударили управляемыми авиабомбами по Сумам. Повреждена многоэтажка, есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и.о. мэра Сум Артема Кобзаря и главы Сумской ОВА Олега Григорова.
Сегодня около 7:50 в Заречном районе Сум было зафиксировано попадание управляемых авиабомб.
В результате удара повреждены многоквартирные жилые дома и автомобили .
По данным главы ОВА, этим утром враг направил пять КАБов по жилищному сектору в Сумской общине. Есть попадание вблизи многоэтажки.
Фото: последствия авиа удара РФ по Сумам (Сумская ОВА, Сумская МВА)
Повреждены линии электропередач, газоснабжения, фасады зданий, остекление окон и балконов, машины, припаркованные возле домов.
По меньшей мере, пять человек пострадали. Предварительно двое из них получили тяжелые повреждения.
Напомним, в ночь на 4 октября российские войска атаковали Украину 135 ударными дронами и "Бандеролями" с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.