У Харкові "прильоти": росіяни атакують КАБами

Обстріли Харкова

Нагадаємо, Харків - одна з постійних цілей атак російських окупантів.

Зокрема, вчора, 5 червня, росіяни вдарили по місту ракетою та безпілотниками.

Велика кількість мирних жителів постраждала. Серед них - дві дівчинки 13 років, а також дівчинка 9 років і хлопчик 7 років.

При цьому сьогодні, 6 червня, російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Ворог використав 407 безпілотників і 45 ракет різних типів.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання в 13 локаціях і падіння уламків - у 19 локаціях.

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