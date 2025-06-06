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В Харькове "прилеты": россияне атакуют КАБами

Иллюстративное фото: россияне ударили по промзоне в Харькове (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 6 апреля, атаковали Харьков. "Прилеты" зафиксировали в промзоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Предварительно - "прилет" по промзоне в Киевском районе. Детали уточняются", - написал Терехов. 

Городской глава уточнил, что информации о пострадавших по состоянию на сейчас нет. 

Позже он уточнил, что Харьков под атакой вражеских управляемых авиабомб. В Киевском районе еще один "прилет" по промзоне. 

Обстрелы Харькова

Напомним, Харьков - одна из постоянных целей атак российских оккупантов.

В частности, вчера, 5 июня, россияне ударили по городу ракетой и беспилотниками.

Большое количество мирных жителей пострадали. Среди них - две девочки 13 лет, а также девочка 9 лет и мальчик 7 лет.

При этом сегодня, 6 июня, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Враг использовал 407 беспилотников и 45 ракет различных типов.

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание в 13 локациях и падение обломков - в 19 локациях.

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