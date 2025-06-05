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Комбінований обстріл Харкова: горять багатоповерхівки та авто, серед поранених - діти

Четвер 05 червня 2025 01:42
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Комбінований обстріл Харкова: горять багатоповерхівки та авто, серед поранених - діти Фото: у Харкові горять багатоповерхівки та авто, є поранені (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні вночі, 5 червня, атакували Харків ракетою та ударними безпілотниками. В результаті обстрілу виникла пожежа у багатоповерхівці, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"У результаті прямих потраплянь у житлові багатоповерхівки є поранені. Горять квартири й машини поблизу будинків", - зазначив мер Харкова.

За його словами, ворог ударив по житловим багатоповерхівкам у Слобідському районі міста.

Терехов також повідомив, що загалом було шість влучань ворожих безпілотників по Харкову. Один з них не розірвався. Ще один влучив у квартиру на 17 поверсі багатоповерхівки. В іншому багатоквартирному будинку зафіксовано удар по другому поверху.

За словами мера міста, загалом від обстрілу "Шахедами" у Слобідському районі постраждали 7 багатоповерхівок. Також повністю згоріли 4 авто у дворах.

Що відомо про постраждалих

Спочатку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Харків, серед них є 13-річна дитина та літній чоловік. Зазначається, що їм надається медична допомога.

Пізніше Синєгубов зазначив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Серед них вагітна жінка.

За словами голови ОВА, станом на 2:40 кількість постраждалих внаслідок масованої атаки БПЛА зросла до 13 осіб. Серед них дві дівчинки 13 років. Найстарішій постраждалій 93 роки.

Удари росіян по Харкову

Нагадаємо, вчора, 4 червня, російський ударний дрон вдарив по околиці Харкова. За даними, обстріл прийшовся на автозаправку у Київському районі. Також 3 червня на виїзді з Харкова, поблизу межі міста та області, було зафіксовано влучання ворожого FPV-дрону.

Крім того, 2 червня, за даними ДСНС, вночі ворог завдав ударів дронами по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Там сталася масштабна пожежа - горіли дві складські будівлі та контейнери на загальній площі 3000 кв. м.

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