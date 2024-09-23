Росіяни вдарили КАБами по передмістю Харкова

Обстріл України 23 вересня

Російські загарбники у ніч проти 23 вересня атакували територію України керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та дронами-камікадзе типу "Шахед". Три ударні безпілотники були збиті засобами ППО.

Зокрема, внаслідок нічної атаки російських військ по середмістю Запоріжжя постраждало 17 людей. Четверо з них госпіталізовані.

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