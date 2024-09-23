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Росіяни вдарили КАБами по передмістю Харкова

Ілюстративне фото: росіяни вдарили КАБами по передмістю Харкова (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері понеділка, 23 вересня, завдали удару керованими авіабомбами по передмістю Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"У Харкові чутно вибухи. Попередньо - удар прийшовся по близькому передмістю", - повідомив Терехов.

Інформації про постраждалих немає.

Мер закликав жителів Харкова перебувати в укриттях, адже росіяни можуть повторити пуски КАБів.

Обстріл України 23 вересня

Російські загарбники у ніч проти 23 вересня атакували територію України керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та дронами-камікадзе типу "Шахед". Три ударні безпілотники були збиті засобами ППО.

Зокрема, внаслідок нічної атаки російських військ по середмістю Запоріжжя постраждало 17 людей. Четверо з них госпіталізовані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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