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Ворог бив по Україні цієї ночі ракетами та "Шахедами": як відпрацювала ППО

Понеділок 23 вересня 2024 08:06
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Ворог бив по Україні цієї ночі ракетами та "Шахедами": як відпрацювала ППО Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники у ніч проти 23 вересня атакували територію України керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та дронами-камікадзе типу "Шахед". Три ударні безпілотники були збиті засобами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що загалом противник для повітряної атаки по Україні вночі застосував 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 4 дрони-камікадзе.

У Повітряних силах розповіли, що в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито 3 "Шахеди" у Сумській області.

"Решта повітряних цілей - один "Шахед" та дві керовані авіаційні ракети, не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України", - передали захисники неба.

Ворог бив по Україні цієї ночі ракетами та &quot;Шахедами&quot;: як відпрацювала ППО

Нічна повітряна атака

Раніше повідомлялося, що близько пів на п'яту годину у понеділок, 23 вересня, у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів".

У Повітряних силах інформували про запуск російськими окупантами ударних безпілотників на північному напрямку.

Крім того, військові повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, й попереджали про загрозу авіаударів.

Додамо, напередодні пізно ввечері ворог завдав авіаударів по Запоріжжю, попередньо використавши для атаки керовані авіабомби. У місті станом на ранок відомо про 13 постраждалих, серед яких є дитина.

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