Росіяни вдарили КАБами по передмістю Харкова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Мер закликав жителів Харкова перебувати в укриттях, адже росіяни можуть повторити пуски КАБів.

Інформації про постраждалих немає.

"У Харкові чутно вибухи. Попередньо - удар прийшовся по близькому передмістю", - повідомив Терехов.

Обстріл України 23 вересня

Російські загарбники у ніч проти 23 вересня атакували територію України керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та дронами-камікадзе типу "Шахед". Три ударні безпілотники були збиті засобами ППО.

Зокрема, внаслідок нічної атаки російських військ по середмістю Запоріжжя постраждало 17 людей. Четверо з них госпіталізовані.

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