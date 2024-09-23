Россияне ударили КАБами по пригороду Харькова
Российские войска вечером понедельника, 23 сентября, нанесли удар управляемыми авиабомбами по пригороду Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
"В Харькове слышны взрывы. Предварительно - удар пришелся по близкому пригороду", - сообщил Терехов.
Информации о пострадавших нет.
Мэр призвал жителей Харькова находиться в укрытиях, ведь россияне могут повторить пуски КАБ.
Обстрел Украины 23 сентября
Российские захватчики в ночь на 23 сентября атаковали территорию Украины управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и дронами-камикадзе типа "Шахед". Три ударных беспилотника были сбиты средствами ПВО.
В частности, в результате ночной атаки российских войск по центру Запорожья пострадало 17 человек. Четверо из них госпитализированы.
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