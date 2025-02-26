Росіяни вдарили КАБами по Харківщині: постраждали люди, десятки будинків пошкоджено

Російські окупанти 26 лютого скинули дві керовані авіабомби по селищу Золочів у Харківській області. Десятки приватних будинків зазнали руйнувань, троє людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну адміністрацію.
"Сьогодні російські військові завдали двох ударів по селищу Золочів Богодухівського району. За попередніми даними, внаслідок одного із влучань керованої авіабомби біля території приватного домоволодіння постраждала 67-річна місцева мешканка", - повідомили в обласній адміністрації.
Окрім того, за даними ОВА, внаслідок авіаудару було пошкоджено близько 30 приватних будинків, 10 господарчих споруд і теплиця.
Пізніше росіяни ще раз вдарили по Золочеву. Внаслідок другого влучання постраждали двоє жителів селища.
"Постраждала ще одна 68-річна жінка і 70-річний чоловік. В усіх потерпілих - гостра реакція на стрес.", - підтвердили в ОВА.
Фото: наслідки ударів по Харківщині (facebook.com/kharkivoda.gov.ua)
Нагадаємо, вчора, 25 лютого, російська авіація завдала п’яти ударів по Харківській області, використовуючи керовані авіабомби (КАБ). Два з них були завдані по тому ж селищу Золочів.
Один КАБ влучив у гаражі, пошкодивши два 4-поверхових та чотири 2-поверхових будинки, а також електропідстанцію. 78-річна жінка отримала поранення склом і зазнала гострої реакції на стрес. Під час другого удару пошкоджені близько 20 будинків, господарчі споруди та енергомережі. Постраждала 48-річна жінка, яка отримала поранення склом.
Також нагадаємо, що у ніч проти 6 лютого внаслідок ворожих повітряних ударів у Харкові були пошкоджені найбільший ринок міста та транспортне підприємство, є поранені.
Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко тоді повідомив, що російські війська атакували місто безпілотниками "Герань-2" по Київському та Новобаварському районуах.