Россияне ударили КАБами по Харьковщине: пострадали люди, десятки домов повреждены

Российские оккупанты 26 февраля сбросили две управляемые авиабомбы по поселку Золочев в Харьковской области. Десятки частных домов подверглись разрушениям, три человека пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную администрацию.
"Сегодня российские военные нанесли два удара по поселку Золочев Богодуховского района. По предварительным данным, в результате одного из попаданий управляемой авиабомбы возле территории частного домовладения пострадала 67-летняя местная жительница", - сообщили в областной администрации.
Кроме того, по данным ОГА, в результате авиаудара было повреждено около 30 частных домов, 10 хозяйственных построек и теплица.
Позже россияне еще раз ударили по Золочеву. В результате второго попадания пострадали двое жителей поселка.
"Пострадала еще одна 68-летняя женщина и 70-летний мужчина. У всех пострадавших - острая реакция на стресс.", - подтвердили в ОВА.
Фото: последствия ударов по Харьковщине (facebook.com/kharkivoda.gov.ua)
Напомним, вчера, 25 февраля, российская авиация нанесла пять ударов по Харьковской области, используя управляемые авиабомбы (УАБ). Два из них были нанесены по тому же поселку Золочев.
Один КАБ попал в гаражи, повредив два 4-этажных и четыре 2-этажных дома, а также электроподстанцию. 78-летняя женщина получила ранение стеклом и испытала острую реакцию на стресс. Во время второго удара повреждены около 20 домов, хозяйственные постройки и энергосети. Пострадала 48-летняя женщина, которая получила ранение стеклом.
Также напомним, что в ночь на 6 февраля в результате вражеских воздушных ударов в Харькове были повреждены крупнейший рынок города и транспортное предприятие, есть раненые.
Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко тогда сообщил, что российские войска атаковали город беспилотниками "Герань-2" по Киевскому и Новобаварскому районам.