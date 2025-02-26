Россияне ударили КАБами по Харьковщине: пострадали люди, десятки домов повреждены

"Сегодня российские военные нанесли два удара по поселку Золочев Богодуховского района. По предварительным данным, в результате одного из попаданий управляемой авиабомбы возле территории частного домовладения пострадала 67-летняя местная жительница", - сообщили в областной администрации.

Кроме того, по данным ОГА, в результате авиаудара было повреждено около 30 частных домов, 10 хозяйственных построек и теплица.

Позже россияне еще раз ударили по Золочеву. В результате второго попадания пострадали двое жителей поселка.

"Пострадала еще одна 68-летняя женщина и 70-летний мужчина. У всех пострадавших - острая реакция на стресс.", - подтвердили в ОВА.

Фото: последствия ударов по Харьковщине (facebook.com/kharkivoda.gov.ua)

Удары по Харьковской области

Напомним, вчера, 25 февраля, российская авиация нанесла пять ударов по Харьковской области, используя управляемые авиабомбы (УАБ). Два из них были нанесены по тому же поселку Золочев.

Один КАБ попал в гаражи, повредив два 4-этажных и четыре 2-этажных дома, а также электроподстанцию. 78-летняя женщина получила ранение стеклом и испытала острую реакцию на стресс. Во время второго удара повреждены около 20 домов, хозяйственные постройки и энергосети. Пострадала 48-летняя женщина, которая получила ранение стеклом.