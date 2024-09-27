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Росіяни вдарили КАБами по будинку у Херсонській області, серед поранених є діти

Фото: росіяни вдарили КАБами по будинку у Херсонській області, серед поранених є діти (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 27 вересня, російські терористи вдарили керовними авіабомбами (КАБ) по житловій забудові у Херсонській області. Серед постраждалих є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Прокудіна.

За словами Прокудіна, під обстріл потрапив Інгулець Дарʼївської громади. 

"Близько пʼятої ранку ворог атакував житлову забудову у селі керованими авіабомбами. Постраждали четверо людей, серед яких двоє - діти", - пише він. 

 

Фото: росіяни вдарили КАБами по будинку у Херсонській області, серед поранених є діти (t.me/olexandrprokudin)

Один із поранених - 4-річний хлопчик, який отримав вибухову травму і контузію. Йому надали медичну допомогу на місці. 

Серед інших поранених - 15-річний хлопець та двоє жінок, 51 й 68 років. Їх госпіталізували, попередньо, із вибуховими травмами. 

Обстріли України

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно вдаються до масованих обстрілів проти України. Зокрема під удар потрапляє енергетична інфраструктура міста. Як приклад, у ніч на 27 вересня, протиповітряна оборона  знищила 24 ворожі дрони

Зокрема сьогодні терористи атакували й Кривий Ріг. Ворог поцілив балістикою по адмінбудівлі міста, внаслідок чого є поранені. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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