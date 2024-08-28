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Росіяни вдарили по Ізюму з "Торнадо": багато постраждалих

Ізюм, Середа 28 серпня 2024 08:31
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Росіяни вдарили по Ізюму з "Торнадо": багато постраждалих Фото: росіяни вдарили по Ізюму з "Торнадо", постраждали 12 людей (ілюстрація/t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська ввечері 27 серпня обстріляли Ізюм Харківської області з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Торнадо". 12 людей постраждали.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Близько 22:00 (27 серпня, - ред) окупанти вдарили по м. Ізюм. За попередніми даними, використали РСЗВ "Торнадо", - написав він.

За даними голови ОВА, ударом пошкоджені будинки, хлібопекарське підприємство.

"Постраждали 12 людей", - додав Синєгубов, зазначивши, що одну людину госпіталізовано, ще четверо дітей - трьох, п'яти, восьми та 16 років отримали гостру реакцію на стрес, ще у однієї 13-річної дитини зафіксовані порізи кінцівок.

Обстріли Ізюма

Місто Ізюм Харківської області постійно знаходиться під обстрілами російської армії з початку масштабного вторгнення. З 1 квітня 2022 року місто було окуповане російськими загарбниками, але вже восени цього ж року ЗСУ повернули Ізюм під свій контроль.

З того часу РФ постійно обстрілює місто. Зокрема, в березні 2024 року росіяни атакували Ізюм дронами. Тоді були зруйновані місцева гімназія та будинки, поранення отримав 62-річний охоронець освітнього закладу.

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