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Россияне ударили по Изюму из "Торнадо": много пострадавших

Изюм, Среда 28 августа 2024 08:31
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Россияне ударили по Изюму из "Торнадо": много пострадавших Фото: россияне ударили по Изюму из "Торнадо", пострадали 12 человек (иллюстрация/t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска вечером 27 августа обстреляли Изюм Харьковской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо". 12 человек пострадали.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Около 22:00 (27 августа, - ред.) оккупанты ударили по г. Изюм. По предварительным данным, использовали РСЗО "Торнадо", - написал он.

По данным главы ОВА, ударом повреждены дома, хлебопекарное предприятие.

"Пострадали 12 человек", - добавил Синегубов, отметив, что один человек госпитализирован, еще четверо детей - трех, пяти, восьми и 16 лет получили острую реакцию на стресс, еще у одного 13-летнего ребенка зафиксированы порезы конечностей.

Обстрелы Изюма

Город Изюм Харьковской области постоянно находится под обстрелами российской армии с начала масштабного вторжения. В апреле 2022 года город был оккупирован российскими захватчиками, но уже осенью этого же года ВСУ вернули Изюм под свой контроль.

С этого времени РФ постоянно обстреливает город. В частности, в марте 2024 года россияне атаковали Изюм дронами. Тогда были разрушены местная гимназия и дома, ранения получил 62-летний охранник образовательного учреждения.

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