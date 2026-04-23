Росіяни вдарили по інфраструктурі Кривого Рогу, виникла пожежа

Російські війська зранку вдарили по Кривому Рогу. В результаті обстрілу виникла пожежа, також відомо про поранену.

Про це заявив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Під час останньої повітряної тривоги ворог атакував адміністративну будівлю та обʼєкт інфраструктури. Є пожежа. Приступили до аварійно-рятувальної операції", - зазначив Вілкул.

Що відомо про поранених

За його словами, поранена жінка, 41 рік. У неї проникаюче поранення грудної клітини. Зараз лікарі проводять операцію та боряться за її життя.

Рух транспорту обмежений

Він також зазначив, що через "шахедну" атаку пошкоджено високовольтний кабель однієї з підстанцій. Тимчасово тролейбуси маршрутів № 1,2,20, 21 розвертаються через особисту базу (Автовокзал).

"Електрики вже працюють, аби якнайскоріше відновити пошкодження", - додав Вілкул.