ua en ru
Чт, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росіяни вдарили по Харкову "Шахедами", на місці сильна пожежа: що відомо

Четвер 03 квітня 2025 22:24
UA EN RU
Росіяни вдарили по Харкову "Шахедами", на місці сильна пожежа: що відомо Ілюстративне фото: на місці одного удару виникла пожежа ( facebook.com DSNS)
Автор: Ірина Гайдук

Російські війська сьогодні увечері, 3 квітня, атакували Харків "Шахедами". Наразі відомо про два удари по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"Маємо попередню інформацію про два удара по місту "Шахедами", зокрема по Новобаварському району", - розповів Терехов.

Він додав, що на місці одного з влучань російського БПЛА виникла пожежа.

Терехов додав, що атака триває, і застеріг містян.

"Харків вкотре за останні дні під атакою бойових ворожих БПЛА. Атака з повітря на Харків триває, будьте обережні!", - наголосив Терехов.

Пізніше міський голова уточнив, що є влучання по двоповерховому будинку. На місці удару сталася велика пожежа, відомо про постраждалих.

"Є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. За попередньою інформацією є постраждалі, зокрема діти", - сказав Терехов.

Оновлено о 22:48

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив щодо атаки РФ по Новобаварському району Харкова. Зокрема, внаслідок влучання ворожих БпЛА спалахнули приватний будинок та житлова багатоповерхівка.

Оновлено о 23:01

У Харкові поранено 12 людей людей, поінформував Терехов. Перед цим Синєгубов писав про 11 постраждалих, серед яких є одна дитина.

Атака дрона на Харків

Раніше сьогодні, 3 квітня, російські окупанти також вдарили безпілотником по Харкову. Безпілотник впав у Салтівському районі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, постраждала одна людина. За його словами, поранення отримала 26-річна жінка. Її госпіталізували.

Він не уточнив, яким саме безпілотником росіяни атакували місто.

А вчора, 2 квітня, російські окупанти вдарили по Харкову дроном "Блискавка". Безпілотник влучив по багатоповерхівці.

Як зазначав мер Харкова Ігор Терехов, через атаку постраждали п'ятеро людей. Одна з них - 10-річна дитина.

Також у низці квартир було вибито вікна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Атака дронів
NEWS
Мінекономіки про мита Трампа для України: складно, але не критично
Мінекономіки про мита Трампа для України: складно, але не критично
DAILY
"Якщо Трамп хороший, значить Трамп хороший". Як у РФ пояснюють несподівану дружбу з США
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Якщо Трамп хороший, значить Трамп хороший". Як у РФ пояснюють несподівану дружбу з США