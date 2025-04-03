Россияне ударили по Харькову "Шахедами", на месте сильный пожар: что известно
Российские войска сегодня вечером, 3 апреля, атаковали Харьков "Шахедами". Сейчас известно о двух ударах по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.
"Есть предварительная информация о двух ударах по городу "Шахедами", в частности по Новобаварскому району", - рассказал Терехов.
Он добавил, что на месте одного из попаданий российского БПЛА возник пожар.
Терехов добавил, что атака продолжается, и предостерег горожан.
"Харьков в который раз за последние дни под атакой боевых вражеских БПЛА. Атака с воздуха на Харьков продолжается, будьте осторожны!", - подчеркнул Терехов.
Позже городской голова уточнил, что есть попадание по двухэтажному дому. На месте удара произошел большой пожар, известно о пострадавших.
"Есть попадание в многоквартирный жилой дом в Новобаварском районе. По предварительной информации есть пострадавшие, в том числе дети", - сказал Терехов.
Обновлено в 22:48
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил относительно атаки РФ по Новобаварскому району Харькова. В частности, в результате попадания вражеских БпЛА вспыхнули частный дом и жилая многоэтажка.
Обновлено в 23:01
В Харькове ранены 12 человек людей, сообщил Терехов. Перед этим Синегубов писал об 11 пострадавших, среди которых есть один ребенок.
Атака дрона на Харьков
Ранее сегодня, 3 апреля, российские оккупанты также ударили беспилотником по Харькову. Беспилотник упал в Салтовском районе.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, пострадал один человек. По его словам, ранения получила 26-летняя женщина. Ее госпитализировали.
Он не уточнил, каким именно беспилотником россияне атаковали город.
А вчера, 2 апреля, российские оккупанты ударили по Харькову дроном "Молния". Беспилотник попал по многоэтажке.
Как отмечал мэр Харькова Игорь Терехов, из-за атаки пострадали пять человек. Один из них - 10-летний ребенок.
Также в ряде квартир были выбиты окна.
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