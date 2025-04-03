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Россияне ударили по Харькову "Шахедами", на месте сильный пожар: что известно

Четверг 03 апреля 2025 22:24
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Россияне ударили по Харькову "Шахедами", на месте сильный пожар: что известно Иллюстративное фото: на месте одного удара возник пожар ( facebook.com DSNS)
Автор: Ірина Гайдук

Российские войска сегодня вечером, 3 апреля, атаковали Харьков "Шахедами". Сейчас известно о двух ударах по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

"Есть предварительная информация о двух ударах по городу "Шахедами", в частности по Новобаварскому району", - рассказал Терехов.

Он добавил, что на месте одного из попаданий российского БПЛА возник пожар.

Терехов добавил, что атака продолжается, и предостерег горожан.

"Харьков в который раз за последние дни под атакой боевых вражеских БПЛА. Атака с воздуха на Харьков продолжается, будьте осторожны!", - подчеркнул Терехов.

Позже городской голова уточнил, что есть попадание по двухэтажному дому. На месте удара произошел большой пожар, известно о пострадавших.

"Есть попадание в многоквартирный жилой дом в Новобаварском районе. По предварительной информации есть пострадавшие, в том числе дети", - сказал Терехов.

Обновлено в 22:48

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил относительно атаки РФ по Новобаварскому району Харькова. В частности, в результате попадания вражеских БпЛА вспыхнули частный дом и жилая многоэтажка.

Обновлено в 23:01

В Харькове ранены 12 человек людей, сообщил Терехов. Перед этим Синегубов писал об 11 пострадавших, среди которых есть один ребенок.

Атака дрона на Харьков

Ранее сегодня, 3 апреля, российские оккупанты также ударили беспилотником по Харькову. Беспилотник упал в Салтовском районе.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, пострадал один человек. По его словам, ранения получила 26-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Он не уточнил, каким именно беспилотником россияне атаковали город.

А вчера, 2 апреля, российские оккупанты ударили по Харькову дроном "Молния". Беспилотник попал по многоэтажке.

Как отмечал мэр Харькова Игорь Терехов, из-за атаки пострадали пять человек. Один из них - 10-летний ребенок.

Также в ряде квартир были выбиты окна.

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