Росіяни вдарили по Харкову: серед постраждалих - немовля та 28-річна жінка

"У Харкові 28-річна жінка та 1-місячний хлопчик постраждали внаслідок ворожого удару. У обох - гостра реакція на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу", - написав глава ОВА.

Синєгубов також додав, що стало відомо про наслідки ударів в Основ'янському районі - там пошкоджено будівлю магазину.

"Також палає 4-поверхова будівля поруч. Постраждала одна людина. Більш детальна інформація зʼясовується", - написав начальник обладміністрації і зазначив, що наразі на місці "прильоту" працюють підрозділи ДСНС та медики.

За інформацією глави "Центру протидії дезінформації" Сергія Коваленка, відповідь росіянам за Харків уже в небі - тривога оголошена в Бєлгородській, Брянській та інших областях РФ.