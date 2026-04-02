Росіяни вдарили по Харкову: серед постраждалих - немовля та 28-річна жінка

Росіяни завдали ударів дронами по Харкову ввечері 2 квітня. Окрім трьох постраждалих, про яких повідомлялось раніше, стало відомо про ще двох - 28-річну жінку та немовля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"У Харкові 28-річна жінка та 1-місячний хлопчик постраждали внаслідок ворожого удару. У обох - гостра реакція на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу", - написав глава ОВА.
Синєгубов також додав, що стало відомо про наслідки ударів в Основ'янському районі - там пошкоджено будівлю магазину.
"Також палає 4-поверхова будівля поруч. Постраждала одна людина. Більш детальна інформація зʼясовується", - написав начальник обладміністрації і зазначив, що наразі на місці "прильоту" працюють підрозділи ДСНС та медики.
За інформацією глави "Центру протидії дезінформації" Сергія Коваленка, відповідь росіянам за Харків уже в небі - тривога оголошена в Бєлгородській, Брянській та інших областях РФ.
Нагадаємо. увечері 2 квітня ворог завдав ударів безпілотниками по Харкову - пострадали чотири райони: Новобаварський, Шевченківський, Харківський та Основ'янський.
Загалом постраждали шестеро осіб, серед яких діти. У всіх - гостра реакція на стрес.
А 1 квітня окупанти завдали удару бойовим дроном "Молнія" по Шевченківському району Харкова. Безпілотник влучив у багатоповерхівку - вибуховою хвилею повибивало вікна.