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Росіяни вдарили по Харкову ракетою "Гром-1Е", - мер

Харків , Понеділок 11 листопада 2024 22:50
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Росіяни вдарили по Харкову ракетою "Гром-1Е", - мер Фото: ракета "Гром-1Е (defence-ua.com)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 11 листопада завдали двох ударів по Харкову. Окупанти вдарили балістичною ракетою та гібридною ракетою "Гром-1Е".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, удари прийшлися по двох районах міста - Холодногірському та Новобаварському.

Інформація щодо постраждалих на дану хвилину не надходила. Місця прильотів обстежують працівники відповідних служб.

"Попередньо удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою "Гром-1Е", - повідомив Терехов.

Що відомо про ракету "Гром-1Е"

Вперше Росія представила "Грім" у 2015 році, показавши дві модифікації цього озброєння:

  • варіант "Гром-Е1" оснащений реактивним двигуном;
  • "Гром-Е2" мав на той момент додаткову бойову частину.

Сам по собі боєприпас позиціонується як гібрид ракети та плануючої авіабомби на базі Х-38. Зокрема його максимальна дальність складає до 120 кілометрів.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, ввечері 9 листопада окупанти обстріляли Харків. Росіяни застосували гібрид ракети й авіабомби "Гром-Є1".

Відомо, що окупанти вдарили по Слобідському району міста, "приліт" був на відкритій місцевості. Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні будинки.

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