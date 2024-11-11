Россияне ударили по Харькову ракетой "Гром-1Е", - мэр

Российские войска вечером 11 ноября нанесли два удара по Харькову. Оккупанты ударили баллистической ракетой и гибридной ракетой "Гром-1Е".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

По его словам, удары пришлись по двум районам города - Холодногорскому и Новобаварскому.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Места прилетов обследуют работники соответствующих служб.

"Предварительно удары по городу были нанесены баллистической ракетой и гибридной ракетой "Гром-1Е", - сообщил Терехов.

Что известно о ракете "Гром-1Е"

Впервые Россия представила "Гром" в 2015 году, показав две модификации этого вооружения:

вариант "Гром-Е1" оснащен реактивным двигателем;

"Гром-Е2" имел в тот момент дополнительную боевую часть.

Сам по себе боеприпас позиционируется как гибрид ракеты и планирующей авиабомбы на базе Х-38. В частности, его максимальная дальность составляет до 120 километров.