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Россияне ударили по Харькову ракетой "Гром-1Е", - мэр

Харьков , Понедельник 11 ноября 2024 22:50
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Россияне ударили по Харькову ракетой "Гром-1Е", - мэр Фото: ракета "Гром-1Е" (defence-ua.com)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 11 ноября нанесли два удара по Харькову. Оккупанты ударили баллистической ракетой и гибридной ракетой "Гром-1Е".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

По его словам, удары пришлись по двум районам города - Холодногорскому и Новобаварскому.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Места прилетов обследуют работники соответствующих служб.

"Предварительно удары по городу были нанесены баллистической ракетой и гибридной ракетой "Гром-1Е", - сообщил Терехов.

Что известно о ракете "Гром-1Е"

Впервые Россия представила "Гром" в 2015 году, показав две модификации этого вооружения:

  • вариант "Гром-Е1" оснащен реактивным двигателем;
  • "Гром-Е2" имел в тот момент дополнительную боевую часть.

Сам по себе боеприпас позиционируется как гибрид ракеты и планирующей авиабомбы на базе Х-38. В частности, его максимальная дальность составляет до 120 километров.

Обстрелы Харькова

Напомним, вечером 9 ноября оккупанты обстреляли Харьков. Россияне применили гибрид ракеты и авиабомбы "Гром-Е1".

Известно, что оккупанты ударили по Слободскому району города, «прилет» был на открытой местности. В результате атаки повреждены многоквартирные дома.

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