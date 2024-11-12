Росіяни вдарили по Харкову новим безпілотником "Молнія", - прокуратура

За даними слідства, 12 листопада близько 13:55 ворожий безпілотник влучив у відкриту місцевість у Салтівському районі.

Постраждали дві людини. У 50-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес.

55-річна жінка отримала осколкове поранення та опік. Також внаслідок атаки вибито вікна у багатоповерхівках.

"Попередньо, для удару ворог застосував нову розробку дрону, а саме ударний БпЛА "Молнія", - повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).