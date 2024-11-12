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Россияне ударили по Харькову новым беспилотником "Молния", - прокуратура

Фото: россияне ударили по Харькову новым беспилотником "Молния" (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 12 ноября ударили по Харькову новым ударным беспилотником "Молния".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 12 ноября около 13:55 вражеский беспилотник попал в открытую местность в Салтовском районе.

Пострадали два человека. У 50-летней женщины диагностировали острую реакцию на стресс. 55-летняя женщина получила осколочное ранение и ожог. Также в результате атаки выбиты окна в многоэтажках.

"Предварительно, для удара враг применил новую разработку дрона, а именно ударный БПЛА "Молния", - сообщили в прокуратуре.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Что известно о дроне "Молния"

Беспилотник "Молния" - это FPV-дрон самолетного типа, для производства которого россияне используют самую дешевую китайскую электронику.

Корпуса сделаны из фанеры, шпона, пенопласта и 18-миллиметровых алюминиевых труб. Дрон оснащен системой автопилота с квадрокоптера и не имеет GPS-модуля, поэтому управляется пилотом вручную.

По сравнению с FPV-дронами "Молния" имеет большую дальность полета - около 40 км. Такой беспилотник может нести боевую часть весом около трех килограммов. 

Удар по Харькову

Напомним, сегодня днем, 12 ноября, россияне атаковали Салтовский район Харькова ударным беспилотником.

В результате удара пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс и легкие осколочные ранения.

Также было повреждено электросопротивление и остекление окон в двух многоэтажных домах.

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