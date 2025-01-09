Росіяни вдарили по Харкову дроном типу "Молнія"

За попередніми даними, російський безпілотник типу "Молнія" вдарив по цивільному підприємству у Немишлянському районі Харкова.

"На даний момент інформація про постраждалих та руйнування не надходила", - уточнив Терехов.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, сталося загоряння місці влучання.

Варто зазначити, що повітряна тривога у Харкові від початку доби оголошувалася вже чотири рази. Востаннє сигнал повітряної тривоги лунав о 14:03. Тривога тривала трохи більше години.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли жителів Харківської області про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.