Россияне ударили по Харькову дроном типа "Молния"

По предварительным данным, российский беспилотник типа "Молния" ударил по гражданскому предприятию в Немышлянском районе Харькова.

"На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - уточнил Терехов.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, произошло возгорание места попадания.

Стоит отметить, что воздушная тревога в Харькове с начала суток объявлялась уже четыре раза. Последний раз сигнал воздушной тревоги звучал в 14:03. Тревога длилась чуть больше часа.

Воздушные силы ВСУ сообщали жителям Харьковской области об угрозе применения авиационных средств поражения.

Обновлено в 15:33

По уточненным данным ОВА, в результате попадания вражеского беспилотника пострадал 65-летний мужчина. У него острая реакция на стресс, без госпитализации.

Обновлено в 15:40

Мэр сообщил, что на месте "прилета" повреждено одно здание, в соседнем выбитые стекла. По словам Терехова, пожара не было.

Также городской глава заявил о втором ударе по городу. Предварительно, это тоже был БПЛА "Молния".