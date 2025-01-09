Россияне ударили по Харькову дроном типа "Молния"

Российские оккупанты 9 января атаковали Харьков. Россияне ударили по городу дроном типа "Молния".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькове Игоря Терехова в Telegram.
По предварительным данным, российский беспилотник типа "Молния" ударил по гражданскому предприятию в Немышлянском районе Харькова.
"На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - уточнил Терехов.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, произошло возгорание места попадания.
Стоит отметить, что воздушная тревога в Харькове с начала суток объявлялась уже четыре раза. Последний раз сигнал воздушной тревоги звучал в 14:03. Тревога длилась чуть больше часа.
Воздушные силы ВСУ сообщали жителям Харьковской области об угрозе применения авиационных средств поражения.
Обновлено в 15:33
По уточненным данным ОВА, в результате попадания вражеского беспилотника пострадал 65-летний мужчина. У него острая реакция на стресс, без госпитализации.
Обновлено в 15:40
Мэр сообщил, что на месте "прилета" повреждено одно здание, в соседнем выбитые стекла. По словам Терехова, пожара не было.
Также городской глава заявил о втором ударе по городу. Предварительно, это тоже был БПЛА "Молния".
Напомним, в ночь на 9 января российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами. Оккупанты выпустили по Украине 70 дронов. ПВО работала в восьми областях.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 46 дронов. Еще 24 дрона-имитатора были локально потеряны.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в результате падения обломков БпЛА были повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях.
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