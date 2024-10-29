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Росіяни вдарили по Харківській області: пошкоджено будинок, є постраждалі

Ілюстративне фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Близько 22:30 29 жовтня російські окупанти вдарили по селу Безруки Дергачівської громади Харківської області.

Пошкоджено приватний будинок.

За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

Триває огляд місця влучання.

Нагадаємо, російські загарбники вночі 29 жовтня знову завдали по Харкову авіаударів із використанням, попередньо, керованих авіабомб. В результаті ворожого обстрілу є загиблі.

Як з'ясувалося, ворог використав бомбу "Грім-Є1". Що відомо про "Грім-Є1" та які вона має характеристики - в матеріалі РБК-Україна.

Російські окупанти перебувають за 2,5-3 кілометри від Куп’янська Харківської області. Місто руйнують керованими авіабомбами.

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Війна Росії проти УкраїниХарків