Росіяни вдарили по Харківській області: пошкоджено будинок, є постраждалі

Нагадаємо, російські загарбники вночі 29 жовтня знову завдали по Харкову авіаударів із використанням, попередньо, керованих авіабомб. В результаті ворожого обстрілу є загиблі.

Як з'ясувалося, ворог використав бомбу "Грім-Є1". Що відомо про "Грім-Є1" та які вона має характеристики - в матеріалі РБК-Україна.

Російські окупанти перебувають за 2,5-3 кілометри від Куп’янська Харківської області. Місто руйнують керованими авіабомбами.

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