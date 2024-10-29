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Россияне ударили по Харьковской области: поврежден дом, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Около 22:30 29 октября российские оккупанты ударили по селу Безруки Дергачевской громады Харьковской области.

Поврежден частный дом.

По предварительной информации, пострадали два человека.

Продолжается осмотр места попадания.

Напомним, российские захватчики ночью 29 октября снова нанесли по Харькову авиаудары с использованием, предварительно, управляемых авиабомб. В результате вражеских обстрелов есть погибшие.

Как выяснилось, враг использовал бомбу "Гром-Е1". Что известно о "Гром-Е1" и какие у нее характеристики - в материале РБК-Украина.

Российские оккупанты находятся в 2,5-3 километрах от Купянска Харьковской области. Город разрушают управляемыми авиабомбами.

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Война России против УкраиныХарьков