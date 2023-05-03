UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили по гіпермаркету у Херсоні: є загиблі та постраждалі

Фото: росіяни вдарили по гіпермаркету у Херсоні (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет у Херсоні 3 травня. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російського обстрілу троє людей загинули, п’ятеро зазнали поранень. Це працівники та відвідувачі закладу.

Всі оперативні служби на місці та надають допомогу людям.

"З російськими вбивцями не можна домовлятися. Їх потрібно притягнути до відповідальності. Або знищити", - додав Клименко.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли село Токарівка Херсонської області, одна людина загинула.

За минулу добу окупанти росіяни 106 разів обстріляли Херсонську область, четверо людей загинули, семеро дістали поранень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна Росії проти України