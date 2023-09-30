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Росіяни вдарили по гімназії у Херсоні: відео наслідків

Фото: окупанти обстріляли Херсон 30 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армії обстріляла Херсон у суботу, 30 вересня. Ворожі снаряди влучили у гімназію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

За його словами, внаслідок російської атаки постраждали приміщення старшої та початкової школи. Через обстріл пошкоджені вікна, стіни, стеля та цілі навчальні класи місцевої гімназії.

Як зазначив Прокудін, через атаку окупантів ніхто не постраждав.

 

Обстріли Херсона

Після звільнення правобережної частини Херсонської області російські терористи щоденно обстрілюють Херсон та деокуповані населені пункти. Окупанти застосовують артилерію проти мирних жителів, а також скидають авіабомби.

Вчора внаслідок ворожих обстрілів Херсона постраждали комунальники. Двоє чоловіків отримали важкі поранення.

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