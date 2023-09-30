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Россияне ударили по гимназии в Херсоне: видео последствий

Фото: оккупанты обстреляли Херсон 30 сентября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия обстреляла Херсон в субботу, 30 сентября. Вражеские снаряды попали в гимназию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

По его словам, в результате российской атаки пострадали помещения старшей и начальной школы. Из-за обстрелов повреждены окна, стены, потолок и целые учебные классы местной гимназии.

Как отметил Прокудин, из-за атаки оккупантов никто не пострадал.

 

Обстрелы Херсона

После освобождения правобережной части Херсонской области террористы ежедневно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты. Оккупанты применяют артиллерию против мирных жителей, а также сбрасывают авиабомбы.

Вчера в результате вражеских обстрелов Херсона пострадали коммунальщики. Двое мужчин получили тяжелые ранения.

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