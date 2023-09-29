Російська армія зранку обстріляла Херсон. Важко поранені комунальники

Обстріли Херсона не припиняються. Вже з ранку п'ятниці, 29 вересня, російські війська обстріляли місто, тяжкі поранення дістали працівники комунального підприємства.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал Херсонської обласної прокуратури, Telegram-канал начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Вранці окупанти завдали удару по Херсону, поранення отримали двоє працівників комунального підприємства", - йдеться в повыдомленні прокуратури.

Як уточнили у відомстві, близько 8:30 години військові РФ вкотре обстріляли місто. За попередніми даними, двоє працівників комунального підприємства отримали важкі поранення, їх госпіталізовано.

Внаслідок ворожої атаки також пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру.

Наслідки обстрілу Херсона 29 вересня (t.me/phogovua, t.me/roman_mrochko)

За даними, начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, поранені комунальники - працівники КП "Парки Херсону", які прибирали територію.

"Також внаслідок обстрілу пошкоджений сміттєвоз", - додав він.

Як зазначив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, обидва поранені зараз у лікарні.

"У 24-річного чоловіка важкі травми кінцівок. У його колеги, 68 років, діагностували поранення ока та контузію", - розповів він про стан постраждалих.

Обстріли Херсона

В останні дні окупанти з ще більшою "старанністю" обстрілюють Херсон. Наприклад, учора, 28 вересня, російські війська обстріляли Херсон із артилерії, загинули троє жінок.

Зазначимо, що у Херсонській ОВА також констатують збільшення обстрілів Херсона та області. В адміністрації уточнюють, що російські війська почали більше використовувати авіабомби та ракети, яких давно не використовували.