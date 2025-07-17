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Росіяни вдарили FPV-дроном по авто швидкої в Куп'янську: постраждали медики

Фото: пошкоджене авто швидкої допомоги (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Едуард Ткач

Вчора, 16 липня, війська РФ щонайменше двічі атакували Куп'янськ Харківської області FPV-дронами. Перший раз удар був по авто швидкої допомоги, другий раз було пошкоджено будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

Зокрема, за даними слідства, росіяни приблизно о 8:00 поцілили FPV-дроном в автомобіль екстреної швидкої допомоги.

"Транспортний засіб пошкоджено. Постраждали двоє медиків - чоловіки віком 53 та 59 років. Вони відмовилися від госпіталізації", - йдеться у повідомленні.

Фото: пошкоджене авто швидкої допомоги (t.me/prokuratura_kharkiv)

Крім того, приблизно о 13:25 місто атакував ще один FPV-дрон. Внаслідок атаки пошкоджено будинок. Також відомо, що 53-річний чоловік отримав вибухове поранення.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - резюмували в прокуратурі.

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