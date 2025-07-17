Россияне ударили FPV-дроном по авто скорой в Купянске: пострадали медики

Вчера, 16 июля, войска РФ по меньшей мере дважды атаковали Купянск Харьковской области FPV-дронами. Первый раз удар был по авто скорой помощи, второй раз был поврежден дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.
В частности, по данным следствия, россияне примерно в 8:00 попали FPV-дроном в автомобиль экстренной скорой помощи.
"Транспортное средство повреждено. Пострадали двое медиков - мужчины в возрасте 53 и 59 лет. Они отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.
Кроме того, примерно в 13:25 город атаковал еще один FPV-дрон. В результате атаки поврежден дом. Также известно, что 53-летний мужчина получил взрывное ранение.
"Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - резюмировали в прокуратуре.
Отметим, что россияне регулярно обстреливают город Купянск, используя дроны, авиабомбы, артиллерию и реактивные системы залпового огня.
В связи с этим в городе много разрушений. В частности, в конце мая начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщил, что Купянск уже на 90% уничтожен или поврежден.
"Они применяют (оружие - ред.) именно непосредственно по центральным частям населенных пунктов, (что несет - ред.) угрозу обычным жителям, которые остаются несмотря ни на что в Купянске. И еще больше несет угрозу тем людям, которые обеспечивают жизнедеятельность нашей громады", - сказал он.
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