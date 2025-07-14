Росіяни вдарили FPV-дроном по авто поліції в Харківській області: 4 поранених

Інші інциденти

Нагадаємо, що вчора вдень російські окупанти атакували дроном двох братів у Сумській області, які їхали на мотоциклі. Один із них загинув, другий дістав поранення.

Невдовзі на місце прибули медики та почали евакуацію постраждалого. Однак росіяни здійснили повторний удар і вдарили по бригаді екстреної медичної допомоги.

Двоє медиків постраждали.

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