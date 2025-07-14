Россияне ударили FPV-дроном по авто полиции в Харьковской области: 4 раненых

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Напомним, что вчера днем российские оккупанты атаковали дроном двух братьев в Сумской области, которые ехали на мотоцикле. Один из них погиб, второй получил ранения.

Вскоре на место прибыли медики и начали эвакуацию пострадавшего. Однако россияне совершили повторный удар и ударили по бригаде экстренной медицинской помощи.

Двое медиков пострадали.

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