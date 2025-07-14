Росіяни вдарили FPV-дроном по авто поліції в Харківській області: 4 поранених

У Харківській області росіяни атакували автомобіль поліції FPV-дроном. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram поліції Харківської області.

Також там поінформували, що за фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження (за статтею 438 Кримінального кодексу України).

"Внаслідок вибуху поранення отримали дільничний офіцер поліції, поліцейський відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП та двоє поліцейських полку поліції особливого призначення. Їх госпіталізували", - уточнили в поліції.

Зокрема, ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль в районі однієї з переправ.

Як зазначається, правоохоронці дістали поранень на території Куп'янської міської територіальної громади. Інцидент стався ввечері, 13 липня, коли поліцейські виконували свої службові обов'язки.

Інші інциденти

Нагадаємо, що вчора вдень російські окупанти атакували дроном двох братів у Сумській області, які їхали на мотоциклі. Один із них загинув, другий дістав поранення.

Невдовзі на місце прибули медики та почали евакуацію постраждалого. Однак росіяни здійснили повторний удар і вдарили по бригаді екстреної медичної допомоги.

Двоє медиків постраждали.

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