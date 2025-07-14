Россияне ударили FPV-дроном по авто полиции в Харьковской области: 4 раненых
В Харьковской области россияне атаковали автомобиль полиции FPV-дроном. В результате обстрела есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.
Как отмечается, правоохранители получили ранения на территории Купянской городской территориальной общины. Инцидент произошел вечером, 13 июля, когда полицейские выполняли свои служебные обязанности.
В частности, вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль в районе одной из переправ.
"В результате взрыва ранения получили участковый офицер полиции, полицейский отдела реагирования патрульной полиции Купянского РВП и двое полицейских полка полиции особого назначения. Их госпитализировали", - уточнили в полиции.
Также там проинформировали, что по факту военного преступления открыто уголовное производство (по статье 438 Уголовного кодекса Украины).
Другие инциденты
Напомним, что вчера днем российские оккупанты атаковали дроном двух братьев в Сумской области, которые ехали на мотоцикле. Один из них погиб, второй получил ранения.
Вскоре на место прибыли медики и начали эвакуацию пострадавшего. Однако россияне совершили повторный удар и ударили по бригаде экстренной медицинской помощи.
Двое медиков пострадали.
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