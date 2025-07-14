Россияне ударили FPV-дроном по авто полиции в Харьковской области: 4 раненых

В Харьковской области россияне атаковали автомобиль полиции FPV-дроном. В результате обстрела есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Харьковской области.

Также там проинформировали, что по факту военного преступления открыто уголовное производство (по статье 438 Уголовного кодекса Украины).

"В результате взрыва ранения получили участковый офицер полиции, полицейский отдела реагирования патрульной полиции Купянского РВП и двое полицейских полка полиции особого назначения. Их госпитализировали", - уточнили в полиции.

В частности, вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль в районе одной из переправ.

Как отмечается, правоохранители получили ранения на территории Купянской городской территориальной общины. Инцидент произошел вечером, 13 июля, когда полицейские выполняли свои служебные обязанности.

Другие инциденты

Напомним, что вчера днем российские оккупанты атаковали дроном двух братьев в Сумской области, которые ехали на мотоцикле. Один из них погиб, второй получил ранения.

Вскоре на место прибыли медики и начали эвакуацию пострадавшего. Однако россияне совершили повторный удар и ударили по бригаде экстренной медицинской помощи.

Двое медиков пострадали.

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