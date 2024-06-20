ua en ru
Чт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили по энергооборудованию Херсона: в городе проблемы со светом и водой

Херсон, Четверг 20 июня 2024 16:41
UA EN RU
Россияне ударили по энергооборудованию Херсона: в городе проблемы со светом и водой Архивное фото: россияне ударили по энергооборудованию Херсона (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 20 июня, нанесла удар по Херсону и повредила энергооборудование. Из-за этого в городе есть проблемы со светом и водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

По его словам, в результате очередных обстрелов города повреждено энергетическое оборудование.

"Поэтому возможны проблемы с электро- и водоснабжением. В частности, в поселке Текстильном, II, III и IV Таврическом микрорайонах", - пояснил Мрочко.

При этом он пояснил, что энергетики изучают объем разрушений и как только позволит ситуация с безопасностью, проведут аварийно-восстановительные работы. Пока что вражеская активность мешает оперативно начать ликвидацию последствий обстрелов.

Обстрелы Херсона

Российская армия постоянно наносит удары по Херсону из-за того, что позиции оккупантов расположены не так далеко от областного центра.

Сегодня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал о том, что в результате российских террористических обстрелов в Херсоне исчезло энергоснабжение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Водоснабжение Война в Украине Отключения света
NEWS
Мобилизация в Украине. Можно ли проходить службу по месту проживания
Мобилизация в Украине. Можно ли проходить службу по месту проживания
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины