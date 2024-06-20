Россияне ударили по энергооборудованию Херсона: в городе проблемы со светом и водой

Российская армия сегодня, 20 июня, нанесла удар по Херсону и повредила энергооборудование. Из-за этого в городе есть проблемы со светом и водой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко .

По его словам, в результате очередных обстрелов города повреждено энергетическое оборудование.

"Поэтому возможны проблемы с электро- и водоснабжением. В частности, в поселке Текстильном, II, III и IV Таврическом микрорайонах", - пояснил Мрочко.

При этом он пояснил, что энергетики изучают объем разрушений и как только позволит ситуация с безопасностью, проведут аварийно-восстановительные работы. Пока что вражеская активность мешает оперативно начать ликвидацию последствий обстрелов.

Обстрелы Херсона

Российская армия постоянно наносит удары по Херсону из-за того, что позиции оккупантов расположены не так далеко от областного центра.