Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Україні

Обстріл РФ по Україні

У ніч проти 19 червня РФ атакувала Україну дронами-камікадзе. ППО не збила лише два дрони.

Про пошкодження через падіння уламків відомо у Кіровоградській та у Львівській областях.

Зокрема, у селі під Львовом поранення отримали дві особи. Крім того, у Львові під удар потрапив Науково-дослідний інститут.

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