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Россияне ударили по энергообъекту в Украине

Фото: россияне ударили по энергообъекту в Украине 19 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время обстрела по Украине в ночь на 19 июня РФ атаковала энергетический объект. Он расположен в одной из центральных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"Ночью враг атаковал энергетический объект в центральном регионе. Есть поврежденное оборудование. На место вызваны ГСЧС, полиция", - говорится в сообщении.

К тому же во Львовской области в результате ночного вражеского удара повреждены воздушные линии и электрическое оборудование.

"Обесточены 285 точек учета. Продолжаются восстановительные работы", - говорят в Минэнерго.

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 19 июня РФ атаковала Украину дронами-камикадзе. ПВО не сбила только два дрона.

О повреждениях из-за падения обломков известно в Кировоградской и во Львовской областях.

В частности, в селе под Львовом ранения получили два человека. Кроме того, во Львове под удар попал Научно-исследовательский институт.

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