Россияне ударили по энергообъекту в Украине

Обстрел РФ по Украине

В ночь на 19 июня РФ атаковала Украину дронами-камикадзе. ПВО не сбила только два дрона.

О повреждениях из-за падения обломков известно в Кировоградской и во Львовской областях.

В частности, в селе под Львовом ранения получили два человека. Кроме того, во Львове под удар попал Научно-исследовательский институт.

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