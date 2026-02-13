UA

Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Одесі: є серйозні руйнування

Фото: росіяни вдарили по енергооб'єкту в Одесі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська у ніч на 13 лютого завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Обладнання серйозно пошкоджене.

"Вночі ворог знову завдав руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Руйнування надзвичайно серйозні", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. 

"Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки. Першочергове завдання - повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури", - додали у ДТЕК.

Обстріл України 13 лютого

Нагадаємо, у ніч на 13 лютого російські війська атакували Україну балістикою та 154 ударними дронами. Сили ППО збили більшість ворожих цілей.

Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 22 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на 2 локаціях.

Зокрема, під ударом російських безпілотників перебував порт в Одеській області. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро - поранені.

Цілями російських військ у регіоні стали обʼєкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури області. У порту пошкоджено склади з добривами, виникли пожежі - зайнялися чотири легкові автомобілі та вантажні вагони.

