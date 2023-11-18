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Росіяни вдарили по енергетиці в Одеській області

Фото: росіяни вдарили по енергетиці в Одеській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія атакувала енергетичний об'єкт в Одеській області вночі 18 листопада. Там спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram.

"В Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджено адмінбудівлю", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки на місці влучання спалахнула пожежа. Її оперативно локалізували. Проте через російський обстріл поранення отримав цивільний співробітник енергетичного підприємства. Його госпіталізували.

Що відомо про нічний обстріл

Цієї ночі 18 листопада у Києві та низці областей двічі лунала повітряна тривога. Окупанти атакували дронами, також була загроза балістики.

Повітряні сили повідомили, що росіяни випустили 38 "Шахедів", сили ППО збили 29 ворожих безпілотників. Вибухи чули у низці регіонів, зокрема, у столиці, Київській, Хмельницькій, Миколаївській та Одеській областях.

Відомо, що на підступах до Києва протиповітряна оборона збила всі ворожі цілі, а у Запорізькій області внаслідок атаки спалахнула пожежа на об'єктах інфраструктури.

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