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Россияне ударили по энергетике в Одесской области

Фото: россияне ударили по энергетике в Одесской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия атаковала энергетический объект в Одесской области в ночь на 18 ноября. Там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

"В Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры. Повреждено админздание", - говорится в сообщении.

В результате атаки на месте попадания вспыхнул пожар. Ее оперативно локализовали. Однако из-за российских обстрелов ранение получил гражданский сотрудник энергетического предприятия. Его госпитализировали.

Что известно о ночном обстреле

Этой ночью 18 ноября в Киеве и ряде областей дважды звучала воздушная тревога. Оккупанты атаковали дронами, также была угроза баллистики.

Воздушные силы сообщили, что россияне выпустили 38 "Шахедов", силы ПВО сбили 29 вражеских беспилотников. Взрывы слышали в ряде регионов, в частности, в столице, Киевской, Хмельницкой, Николаевской и Одесской областях.

Известно, что на подступах к Киеву противовоздушная оборона сбила все вражеские цели, а в Запорожской области в результате атаки вспыхнул пожар на объектах инфраструктуры.

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