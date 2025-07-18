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Росіяни вдарили по електровозу у Дніпропетровській області, є загиблий та поранений

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по електровозу у Дніпропетровській області, є загиблий та поранений (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Дніпропетровської області, сьогодні, 18 липня, російські окупанти поцілили по електровозу "Укрзалізниці" (УЗ). Внаслідок удару є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЗ.

Внаслідок атаки, як пише УЗ: 

  • загинув машиніст електровозу; 
  • помічник машиніста отримав поранення, але перебуває у стабільному стані. 

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно обстрілює територію України. Для атак терористи застосовують ракети різних типів, артилерію, безпілотні літальні апарати (БпЛА) та керовані авіаційні бомби (КАБи). Прифронтові області особливо страждають від ворожих атак.

У середині червня російські терористи пошкодили потяг "Інтерсіті+", який прикрашає робота всесвітньо відомої американської художниці Барбари Крюгер.

Також нещодавно ворог під час обстрілу Дніпра пошкодив пасажирський потяг.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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УкрзалізницяДніпропетровська область