Россияне ударили по электровозу в Днепропетровской области, есть погибший и раненый

В Днепропетровской области, сегодня, 18 июля, российские оккупанты попали по электровозу "Укрзализныци" (УЗ). В результате удара есть погибший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал УЗ.
В результате атаки, как пишет УЗ:
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно обстреливает территорию Украины. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, артиллерию, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и управляемые авиационные бомбы (КАБы). Прифронтовые области особенно страдают от вражеских атак.
В середине июня российские террористы повредили поезд "Интерсити+", который украшает работа всемирно известной американской художницы Барбары Крюгер.
Также недавно враг во время обстрела Днепра повредил пассажирский поезд.
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