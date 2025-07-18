Россияне ударили по электровозу в Днепропетровской области, есть погибший и раненый

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно обстреливает территорию Украины. Для атак террористы применяют ракеты различных типов, артиллерию, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и управляемые авиационные бомбы (КАБы). Прифронтовые области особенно страдают от вражеских атак.

В середине июня российские террористы повредили поезд "Интерсити+", который украшает работа всемирно известной американской художницы Барбары Крюгер.

Также недавно враг во время обстрела Днепра повредил пассажирский поезд.

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