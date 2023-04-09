Росіяни вдарили по Дружківці Донецької області з РСЗВ: є поранені

Внаслідок ворожої атаки двоє людей отримали поранення. Також пошкоджені дахи будинків та вибиті вікна.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Куп'янськ та Чугуївський район Харківської області, внаслідок чого одна людина зазнала поранень.

Окрім того, загарбники з авіації вдарили по школі у Запорізькій області.

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