Россияне ударили по Дружковке Донецкой области из РСЗО: есть раненые

В результате вражеской атаки два человека получили ранения. Также повреждены крыши домов и выбиты окна.

Напомним, сегодня россияне обстреляли Купянск и Чугуевский район Харьковской области, в результате чего один человек получил ранения.

Кроме того, захватчики по авиации ударили по школе в Запорожской области.

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