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Росіяни вдарили по Дружківці Донецької області з РСЗВ: є поранені

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Донецька область, Неділя 09 квітня 2023 16:21
Росіяни вдарили по Дружківці Донецької області з РСЗВ: є поранені Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Дружківці Донецької області з РСЗВ (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли за допомогою реактивної системи залпового вогню місто Дружківка Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Внаслідок ворожої атаки двоє людей отримали поранення. Також пошкоджені дахи будинків та вибиті вікна.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Куп'янськ та Чугуївський район Харківської області, внаслідок чого одна людина зазнала поранень.

Окрім того, загарбники з авіації вдарили по школі у Запорізькій області.

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Дружковка Донецька область
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