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Россияне ударили по Дружковке Донецкой области из РСЗО: есть раненые

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Донецкая область, Воскресенье 09 апреля 2023 16:21
Россияне ударили по Дружковке Донецкой области из РСЗО: есть раненые Иллюстративное фото: россияне ударили по Дружковке Донецкой области с РСЗО (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли с помощью реактивной системы залпового огня город Дружковка Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

В результате вражеской атаки два человека получили ранения. Также повреждены крыши домов и выбиты окна.

Напомним, сегодня россияне обстреляли Купянск и Чугуевский район Харьковской области, в результате чего один человек получил ранения.

Кроме того, захватчики по авиации ударили по школе в Запорожской области.

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Дружковка Донецкая область
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