Росіяни вдарили дроном по ТЦ у Харкові, є поранений

За словами міського голови, російські війська завдали удару бойовим дроном по одному з торговельних центрів у Київському районі Харкова.

"Ворог ударив бойовим дроном по одному з торгівельних центрів Київського району. Наслідки уточнюємо", - повідомив Терехов.

Згодом мер уточнив, що після атаки надійшла інформація про одну поранену людину.

Інші деталі щодо наслідків удару, зокрема масштаби пошкоджень, наразі встановлюють.