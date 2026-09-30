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Росіяни вдарили дроном по ТЦ у Харкові, є поранений

14:04 30.09.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: рятувальники ДСНС під час ліквідації наслідків обстрілу (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Удень 30 вересня російські війська атакували Харків дроном, влучивши у торговельний центр. Відомо про одного пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

За словами міського голови, російські війська завдали удару бойовим дроном по одному з торговельних центрів у Київському районі Харкова.

"Ворог ударив бойовим дроном по одному з торгівельних центрів Київського району. Наслідки уточнюємо", - повідомив Терехов.

Згодом мер уточнив, що після атаки надійшла інформація про одну поранену людину.

Інші деталі щодо наслідків удару, зокрема масштаби пошкоджень, наразі встановлюють.

Нагадуємо, що Росія регулярно атакує Харків, застосовуючи ракети, дрони та керовані авіабомби.

Зокрема, вночі 28 вересня російські війська вдарили КАБами по Київському та Салтівському районах міста. Постраждали 22 людини, серед них восьмеро дітей.

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Російська ФедераціяУкраїнаХарків