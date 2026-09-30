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Россияне ударили дроном по ТЦ в Харькове, есть раненый

14:04 30.09.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: спасатели ГСЧС при ликвидации последствий обстрела (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Днем 30 сентября российские войска атаковали Харьков дроном, попав в торговый центр. Известно об одном раненом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам городского головы, российские войска нанесли удар боевым дроном по одному из торговых центров в Киевском районе Харькова.

"Враг ударил боевым дроном по одному из торговых центров Киевского района. Последствия уточняем", - сообщил Терехов.

Впоследствии мэр уточнил, что после атаки поступила информация об одном раненом человеке.

Другие детали по поводу последствий удара, в частности масштабы повреждений, устанавливают.

Напомним, что Россия регулярно атакует Харьков, применяя ракеты, дроны и управляемые авиабомбы.

В частности, ночью 28 сентября российские войска ударили КАБами по Киевскому и Салтовскому районам города. Пострадали 22 человека, в том числе восемь детей.

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