Россияне ударили дроном по ТЦ в Харькове, есть раненый

По словам городского головы, российские войска нанесли удар боевым дроном по одному из торговых центров в Киевском районе Харькова.

"Враг ударил боевым дроном по одному из торговых центров Киевского района. Последствия уточняем", - сообщил Терехов.

Впоследствии мэр уточнил, что после атаки поступила информация об одном раненом человеке.

Другие детали по поводу последствий удара, в частности масштабы повреждений, устанавливают.