Россияне ударили дроном по центру Харькова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Предварительно, имеем удар вражеским БПЛА типа "Молния" по центральной части города. Подробности выясняем", - заявил Игорь Терехов. Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:15 (скриншот alerts.in.ua)

Позже местные жители сообщили о взрывах в Харькове. Впоследствии мэр города подтвердил удар по Харькову.

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 12:54. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении дрона в направлении Харькова.

Ночная атака дронов

Россия в ночь на 5 марта выпустила по Украине 181 дрон, три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и одну С-300. Силы ПВО сбили 115 дронов. Еще 55 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Этой ночью россияне снова атаковали Одесскую область. Как сообщает ДТЭК, враг ударил по энергетическому объекту в Одесской области. Это уже четвертый удар по энергосистеме региона за две недели.

Также вечером 4 марта оккупанты атаковали дронами Харьков, было повреждено здание предприятия.

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